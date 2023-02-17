Шесть единиц оружия изъяли брянские стражи порядка

За два дня брянские полицейские изъяли из незаконного оборота шесть единиц оружия. Об том сообщили в региональном УМВД.

Стражи правопорядка провели оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За двое суток полицейские выявили 28 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. По 18 фактам правоохранители возбудили уголовные дела, ещё по восьми – назначили экспертизы. Два человека сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия, а также 36 боеприпасов различного калибра.