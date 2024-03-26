Школьник попал под машину в Брянске

Восьмилетний мальчик сломал ногу, попав под машину в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Ново-Советской в Брянске произошло ДТП. 35-летняя женщина-водитель на Kia Picanto сбила восьмилетнего пешехода. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте неподалёку от перехода. С переломом голени ребёнка доставили в больницу.

Инспекторам школьник пояснил, что возвращаясь из спортивной секции. Он шёл к переходу, но увидел приближающийся к остановке автобус и решил сократить путь.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.