«Скорая» попала в ДТП в Брянске

Пациент и два медика получили травмы.

ДТП произошло на 1-м Депутатском переулке в Брянске.

По информации ГИБДД 50-летний водитель «Скорой помощи» с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом выехал на встречку на регулируемом перекрёстке на жёлтый сигнал светофора. На этот же перекрёсток выехал Mitsubishi Carisma под управлением 51-летнего водителя. С его слов горел зелёный свет. Машины столкнулись и «скорая» перевернулась.

68-летний пациент, который был в салоне, сломал бедро. Травмы получили и медики. 60-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой и переломом глазницы госпитализировали. А 27-летнего пассажира скорой с ушибами отпустили с назначением лечения.