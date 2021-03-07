Скорая застряла на льду во дворе в Брянске (ВИДЕО)

Напомним, ранее в городской администрации обещали наказывать недобросовестные УК, вовремя не расчищающие дворы. Несмотря на это, многие дворы областного центра до сих пор остаются труднопроходимыми.

На снимках, сделанных жильцами дома, видно, что водитель скорой не смог преодолеть заледеневшую колейность – на помощь ему поспешили местные жители.

ЧП произошло у дома № 7 по 2-му проезду Станке Димитрова. О нем в соцсетях рассказали очевидцы.

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