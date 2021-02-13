В Брянске УК не спешат расчищать дворы

В мэрии пообещали оштрафовать недобросовестных коммунальщиков.

В Брянске продолжают устранять последствия балканского суперциклона Volker, обрушившегося на город 12 февраля. Однако если на дорогах коммунальщики работают круглосуточно, то дворы в подавляющем большинстве случаев по-прежнему остаются нерасчищенными.

12 февраля городские чиновники провели контрольные проверки на придомовых территориях – УК и ТСЖ выписали более 80 предписаний.

Накануне снегопада районные администрации и городской комитет по ЖКХ предупредили управляющие компании о надвигающейся непогоде и уведомили о необходимости оперативной расчистке дворов и проездов.

Рейды продолжаются в выходные, сообщает городская администрация. Недобросовестным УК и ТСЖ выпишут штрафы.