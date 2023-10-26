Скрывавшегося 17 лет от следствия брянца за убийство суд отправил в колонию

Скрывавшегося 17 лет от следствия брянца суд отправил в колонию за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Преступление произошло ещё августе 2006 года. По версии правоохранителей, пьяный 44-летний житель посёлка Локоть около закусочной «Новое» поссорился со знакомым. Фигурант ударил приятеля несколько раз кулаком в лицо. Потерпевший упал и ударился головой о стену закусочной. От полученной травмы мужчина умер.
Подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. Следователи узнали, что долгие годы мужчина находился на Украине, а в 2022 году он уехал в Республику Молдову. В феврале 2023 года его депортировали в Россию, где и задержали сотрудники полиции.
Судом пригорворил мужчину к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не не вступило в законную силу.
25.10.2023 12:28
За чистоту и порядок
В районе храма Спаса Нерукотворного Образа (Окопной церкви) в Смоленске прошёл субботник по благоустройству территории памятного места, организованный в рамках областного мероприятия. Во время очередного масштабного субботника волонтёры и добровольцы убирали мусор и опавшую листу и занимались сносом старого ограждения, чтобы подготовить площадку для установки нового забора. — Призыв губернатора области Василия Николаевича Анохина принять
25.10.2023 12:26
Счёт на минуты
В России каждые 90 секунд у кого-то случается инсульт. Главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Смоленской области — заведующая отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», кандидат медицинских наук Анна Синельщикова в рамках Недели борьбы с инсультом рассказала о том, как избежать сосудистой катастрофы и что предпринять, если инсульт
25.10.2023 12:06
Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области снизилось в 2,4 раза с начала года
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