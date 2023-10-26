Скрывавшегося 17 лет от следствия брянца за убийство суд отправил в колонию

Скрывавшегося 17 лет от следствия брянца суд отправил в колонию за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Преступление произошло ещё августе 2006 года. По версии правоохранителей, пьяный 44-летний житель посёлка Локоть около закусочной «Новое» поссорился со знакомым. Фигурант ударил приятеля несколько раз кулаком в лицо. Потерпевший упал и ударился головой о стену закусочной. От полученной травмы мужчина умер.

Подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. Следователи узнали, что долгие годы мужчина находился на Украине, а в 2022 году он уехал в Республику Молдову. В феврале 2023 года его депортировали в Россию, где и задержали сотрудники полиции.

Судом пригорворил мужчину к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не не вступило в законную силу.