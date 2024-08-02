Скрывшегося с места ДТП водителя задержали правоохранители в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

31 июля в Брянске в районе дома 63 на улице Щукина произошла авария. Водитель автомобиля Skoda при обгоне столкнулся с Volkswagen, который поворачивал налево. Водитель второй иномарки с место ДТП уехал.

Струдники полиции задержали 34-летнего жителя Брянска. Свой поступок он объяснил обстоятельствами личного характера. Иномарку полицейские отправили на специализированную стоянку.

На водителя инспекторы составили пять административных материалов, в том числе за оставление места аварии, употребление алкоголя после ДТП, отсутствие государственных регистрационных знаков и страховки.