Следователи возбудили дело о гибели подростка в Брянске

Следователи возбудили дело о гибели подростка на озере в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Вечером 9 июня в следственные органы поступила информация об утоплении в пруду «Орлик-1» Бежицкого района города Брянска 17-летнего студента. Тело юноши достали спасатели.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Предварительно следователи установили, что водоем не является зоной для пляжного отдыха. Купание там запрещено, о чем информируют таблички на берегу.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены судебные экспертизы.