Следователи возбудили дело о повреждении двери в брянском автобусе
Следователи возбудили уголовное дело о повреждении двери в брянском автобусе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В конце августа в Брянске в районе остановки «Поликлиника БАЗ» в автобус № 31 с бутылкой пива в руках зашёл пассажир. Нетрезвый мужчина отказался оплатить проезд. На предложение кондуктора покинуть транспорт он ударил женщину по лицу. После этого хулиган разбил бутылкой стекло в передней двери автобуса.
Нарушителя порядка оперативно задержали сотрудники полиции. На ранее судимого 30-летнего брянца составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Нанесенный муниципальному транспорту ущерб оценен в 21 тысячу рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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