Следователи возбудили дело о повреждении двери в брянском автобусе

Следователи возбудили уголовное дело о повреждении двери в брянском автобусе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В конце августа в Брянске в районе остановки «Поликлиника БАЗ» в автобус № 31 с бутылкой пива в руках зашёл пассажир. Нетрезвый мужчина отказался оплатить проезд. На предложение кондуктора покинуть транспорт он ударил женщину по лицу. После этого хулиган разбил бутылкой стекло в передней двери автобуса.

Нарушителя порядка оперативно задержали сотрудники полиции. На ранее судимого 30-летнего брянца составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Нанесенный муниципальному транспорту ущерб оценен в 21 тысячу рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».