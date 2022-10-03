Смоленчанин пытался откупиться от брянских полицейских

Житель Смоленска предлагал брянским инспекторам две тысячи рублей за несоставление протокола.

В суд Дубровского района прокурор направил уголовное дело о взятке в отношении 47-летнего жителя Смоленской области.

Обвиняемого в Дубровском районе на трассе для проверки документов остановили сотрудники ДПС. У мужчины не было полиса ОСАГО на машину.

Чтобы избежать административной ответственности он решил откупиться от стражей порядка. Сотруднику ДПС водитель предложил две тысячи рублей. Полицейский от денег отказался и вызвал следователей.