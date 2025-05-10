Снегоболотоход разрушил беседку с людьми в Брянске

Мужчина на снегоболотоходе разрушил беседку с людьми в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Советском районе Брянска произошла авария. На улице Софьи Перовской 65-летний мужчина на снегоболотоходе ехал по территории частного домовладения. Он врезался в садовую беседку. От удара конструкция обрушилась на находившихся внутри людей.

Женщины 58-ми и 35-ти лет получили травмы. Их госпитализировали.

На водителя инспекторы составили административный материал.