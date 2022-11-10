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Сообщников телефонных мошенников задержали полицейские в Брянске

2022, 10 ноября 13:52 Происшествия
Сообщников телефонных мошенников задержали полицейские в Брянске
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Стражи порядка в областном центре задержали двух приезжих курьеров телефонных обманщиков. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Двое жителей Челябинской области 18 и 27 лет рассказали полицейским, что несколько месяцев жили в Москве. Там им предложили работу курьерами. Мужчине не смутило, что они будут помогать телефонным мошенникам обирать пенсионеров. Курьеров отправляли в «командировки» в другие регионы для сбора денег у жертв. 

За два дня телефонные злоумышленники обманули шесть жителей Брянска. Им сообщали о проблемах с законом у родственников и требовали денег. Курьеры успели забрать у потерпевших более 600 тысяч рублей. Себе они оставляли 10% от общей суммы, а остальное переводили на счета работодателей. Половину суммы полицейские изъяли у мужчин при задержании. 

Сообщников телефонных мошенников задержали полицейские в Брянске

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Мужчин отправили в СИЗО. 

Полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Пострадавших от действий курьеров жителей просят обратиться в полицию по телефонам 8 (4832) 67-01-02 или 8 (4832) 74-20-32.

Сообщников телефонных мошенников задержали полицейские в Брянске

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