Сообщников телефонных мошенников задержали полицейские в Брянске

Стражи порядка в областном центре задержали двух приезжих курьеров телефонных обманщиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Двое жителей Челябинской области 18 и 27 лет рассказали полицейским, что несколько месяцев жили в Москве. Там им предложили работу курьерами. Мужчине не смутило, что они будут помогать телефонным мошенникам обирать пенсионеров. Курьеров отправляли в «командировки» в другие регионы для сбора денег у жертв.
За два дня телефонные злоумышленники обманули шесть жителей Брянска. Им сообщали о проблемах с законом у родственников и требовали денег. Курьеры успели забрать у потерпевших более 600 тысяч рублей. Себе они оставляли 10% от общей суммы, а остальное переводили на счета работодателей. Половину суммы полицейские изъяли у мужчин при задержании.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Мужчин отправили в СИЗО.
Полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Пострадавших от действий курьеров жителей просят обратиться в полицию по телефонам 8 (4832) 67-01-02 или 8 (4832) 74-20-32.
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