Сотрудницу брянского психоневрологического интерната обвиняют в хищении денег у пациентов

Сотрудницу брянского психоневрологического интерната ждёт суд по обвинению в хищении денег у 78 пациентов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о присвоении и растрате денег пациентов Трубчевского психоневрологического интерната. В 15-и преступлениях подозревают бывшего специалиста по социальной работе учреждения.

По версии следствия, женщина, имея доступ к вверенным ей денежным средствам на банковских счетах пациентов, в течение 2021-2022 годов похитила более 5 млн 200 тысяч рублей. Ущерб причинен 78 гражданам.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками полиции и надзорные органы. Все похищенные деньги вернули владельцам. Суд наложил арест на движимое имущество обвиняемой.