Происшествия

Сотрудницу МФЦ из Брянска обвиняют в незаконной передаче персональных данных

2026, 08 апреля 14:32
Сотрудницу МФЦ из Брянска обвиняют в незаконной передаче персональных данных
Сотрудницу МФЦ из Брянска обвиняют в незаконной передаче персональных данных. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконной передаче персональных данных. В преступлении обвиняют жительницу областного центра.

По версии следствия, в мае 2025 года женщина работала в многофункциональном центре предоставления государственных услуг. За 20 тысяч рублей она передала риелтору персональные данные о собственниках объектов недвижимости. Преступление выявили сотрудники УФСБ.

