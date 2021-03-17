Сотрудники колонии в Клинцах задержали двоих граждан при перебросе телефонов

Сотрудники ИК-6 в Клинцах за день задержали двоих граждан, которые пытались доставить на территорию колонии запрещенные предметы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Один молодой человек пытался перебросить заранее подготовленные свертки через ограждение учреждения. В них были 5 мобильных телефонов и 5 сим-карт сотовых операторов.

Через день второго злоумышленника обнаружила сотрудник отдела безопасности поста видеонаблюдения. Служащая заметила на прилегающей территории подозрительного парня, который находился у охранных сооружений учреждения.

Сотрудник поста видеонаблюдения незамедлительно оповестила о происходящем дежурного помощника начальника колонии. В момент переброса злоумышленника задержали. При досмотре у него нашли два свертка, в которых находились 4 мобильных телефона, 4 сим-карты и наушники.

Оба гражданина сознались в совершении противоправных деяний. Материалы их дел будут переданы в суд.