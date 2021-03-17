Город32

Сотрудники колонии в Клинцах задержали двоих граждан при перебросе телефонов

2021, 17 марта 10:34 Происшествия
Сотрудники колонии в Клинцах задержали двоих граждан при перебросе телефонов
Источник фото

Сотрудники ИК-6 в Клинцах за день задержали двоих граждан, которые пытались доставить на территорию колонии запрещенные предметы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Один молодой человек пытался перебросить заранее подготовленные свертки через ограждение учреждения. В них были 5 мобильных телефонов и 5 сим-карт сотовых операторов.

Через день второго злоумышленника обнаружила сотрудник отдела безопасности поста видеонаблюдения. Служащая заметила на прилегающей территории подозрительного парня, который находился у охранных сооружений учреждения.

Сотрудник поста видеонаблюдения незамедлительно оповестила о происходящем дежурного помощника начальника колонии. В момент переброса злоумышленника задержали. При досмотре у него нашли два свертка, в которых находились 4 мобильных телефона, 4 сим-карты и наушники.

Оба гражданина сознались в совершении противоправных деяний. Материалы их дел будут переданы в суд.

Читайте также
Женщину-пешехода госпитализировали после ДТП в Брянском районе
17 марта 12:32
Женщину-пешехода госпитализировали после ДТП в Брянском районе
В двух районах Брянщины нашли более 70 га неиспользуемых с/х земель
17 марта 12:03
В двух районах Брянщины нашли более 70 га неиспользуемых с/х земель
Детские омбудсмены посетили брянских подростков из колонии
17 марта 11:34
Детские омбудсмены посетили брянских подростков из колонии
При пожаре в деревне Шешерово Дубровского района пострадал человек
17 марта 11:09
При пожаре в деревне Шешерово Дубровского района пострадал человек

Новости регионов

17.03.2021 11:00
В Смоленской области посчитали средний размер взятки
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области рассказала, что средний размер взятки в регионе составляет 97,9 тысяч рублей. Эти данные стали известны во время пресс-конференции в УМВД. Также там стало известно о том, что в течение 2020 года в регионе зафиксировали 51 случай взяточничества. Из них – 26 фактов получения взятки, 21 – дачи взятки, четыре
17.03.2021 10:25
1 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленске
1 миллиард рублей уйдет на ремонт дорог Смоленска. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в своих соцсетях. В городе планируется ремонт улиц им. Полка Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, Большая Краснофлотская, Академика Петрова и 2-й Краснофлотский переулок. Также запланирован капитальный ремонт еще восьми улиц. Это улицы Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции,
16.03.2021 10:52
Пьяный смолянин убил друга и оставил его в квартире
Посиделки с алкоголем закончились убийством и уголовным делом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Трое мужчин распивали алкоголь в Дорогобуже. Хозяин квартиры уснул, а между двумя другими мужчинами возникла ссора. Во время ссоры 43-летний подозреваемый схватил нож и ударил им своего собутыльника. Затем он скрылся из квартиры и продолжил пьянку. Когда хозяин квартиры
16.03.2021 10:38
В Смоленской области произошло смертельное ДТП
Вечером 15 марта в населенном пункте Кайдаково Вяземского района произошло смертельное ДТП. Две иномарки столкнулись на 11-м километре автодороги «Вязьма-Калуга». В результате аварии погибли два водителя, еще один человек получил травмы. 40-летний водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником под управлением мужчины 45 лет.
15.03.2021 18:49
Замначальника Смоленской таможни подозревают во взяточничестве
Софья Святковская, заместитель начальника Смоленской таможни, подозревается в коррупционном преступлении. Стражи порядка обвиняют её в том, что она взяла взятку ремонтами и бытовой техникой на общую сумму около двух миллионов рублей. Следствие утверждает, что подозреваемая содействовала оформлению импортных товаров, за что предприниматель оплатил строительные и ремонтные работы в её доме, закупил и установил там бытовую
15.03.2021 14:11
В Смоленске транспортные полицейские оперативно вернули похищенный у пассажира железной дороги багаж
Выявить и задержать злоумышленника помогла электроника В дежурную часть ЛО МВД России на станции Смоленск с заявлением обратился 46-летний житель Калининграда. Гражданин сообщил, что ожидая свой поезд задремал в здании вокзала станции Смоленск, а проснувшись обнаружил пропажу портфеля. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства исчезновения имущества заявителя, а также

Актуальные темы

Общество
В Брянске адвокат лишила семью дома и присвоила 6 миллионов рублей
Политика
Владимир Севченков уволен с поста начальника управления культуры Брянска
Общество
В Брянске адвоката и ее подругу заключили под стражу по делу о мошенничестве
Происшествия
Брянскую адвоката, обвиняемую в мошенничестве, защищает родной отец
Общество
Главный санитарный врач Брянщины объяснила, почему в Брянщины отменили Масленицу, но провели «Лыжню России»

Новости партнёров

Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.
Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы о разъяснении некоторых положений Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.

Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов
Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов

Видеосервис Wink приобрел эксклюзивные права на большую библиотеку культовых фильмов. В новом каталоге собраны шедевры известных мировых режиссеров и главные кинохиты основных международных фестивалей — более 70 лент французского, испанского, американского, британского, австрийского, польского, греческого, сербского и японского кинематографов.

В Брянском регионе  Московской железной дороги проходят мероприятия по пропуску весеннего паводка
В Брянском регионе  Московской железной дороги проходят мероприятия по пропуску весеннего паводка

В Брянском регионе  Московской железной дороги проводятся мероприятия по пропуску паводковых вод в целях обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры, безопасности движения поездов.

Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область
Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область

В рамках поездки в регион генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проинспектировал Ясногорский район электрических сетей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.