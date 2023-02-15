Сотрудников техникума осудили за подлог и злоупотребление полномочиями

Бывшие сотрудники брянского техникума выслушали приговор по делу о подлоге и злоупотреблению полномочиями. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении бывшего директора и преподавателя техникума.

С июня по декабрь 2021 года фигуранты создали группу из 13 слушателей по компетенции «Предпринимательство». Обучение они не проходили, но получили удостоверения о повышении квалификации. Руководитель учебного заведения получил деньги от регионального оператора в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На лицевой счет техникума поступило более 577 тысяч рублей.

Бывший директор техникума заплатит 150 тысяч рублей штрафа, а его пособница — 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.