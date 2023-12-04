Спасатели два часа тушили пожар в брянской деревне

Спасатели два часа тушили пожар в здании в Буде. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В воскресенье в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в деревне Буда Брянского района. Там загорелось административно- хозяйственное здание.

Пять отделений на пожарных автоцистернах боролись с огнём два часа.

На пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выяснят специалисты.