Спасатели потушили пожар в центре соцобеспечения в Сураже

Спасатели потушили пожар в центре соцобеспечения населения в Сураже. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство накануне поступила информация о пожаре в городе Сураж. На улице Ворошилова загорелось здание Центра социального обеспечения населения. На происшествие работали спасатели на шести автоцистернах.

Огонь повредил кровля площадью 300 квадратных метров. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания выяснят эксперты.