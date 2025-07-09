Специалиста по закупкам брянской госорганизации обвинили в получении крупной взятки

Специалиста по закупкам брянской госорганизации обвинили в получении 2,5 миллиона рублей взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В преступлении обвинили 44-летнюю бывшую сотрудницу госорганизации «Безопасный регион».

По версии следствия, с 2022 года по август 2024 года фигурантка занимала должность ведущего специалиста по закупкам. Она получила от предпринимателя более 2,5 млн рублей за способствование в заключении с ним госконтрактов на поставку технических средств фиксации административных правонарушений.

Предприниматель освобожден от уголовной ответственности. Он добровольно сообщил в правоохранительные органы о преступлении.