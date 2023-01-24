Сразу шесть брянцев попались на обман с быстрым заработком

За неделю шесть жителей Брянской области потеряли деньги, желая выгодно их вложить. Об этом сообщили в региональном УМВД,

В полицию обратился 60-летний житель Советского района Брянска. Он связался якобы с экспертом по криптовалюте. Тот предложил выгодно вложить сбережения и быстро получить доход. 1 245 000 рублей мужчина заплатил за криптовалюту. После этого эксперт пропал вместе с деньгами.

На прошлой неделе выгодно инвестировать сбережения решили ещё пять жителей Брянской области. В результате они лишились 1 436 000 рублей.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».