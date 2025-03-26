Стражи порядка раскрыли кражу денег с карты 21-летней жительницы Брянска

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже денег с карты 21-летней жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 21-летняя жительница Володарского района Брянска. У девушки пропала банковская карта, а также 5000 рублей. Исчезновение она обнаружила когда пришла в банк, чтобы погасить кредит.

Тогда потерпевшая узнала, что пару дней злоумышленник оплатил с её карты товары в магазинах самообслуживания.

Полицейские быстро установили личность злоумышленника. 51-летний жителб Брянска ранее в поле зрения полиции не попадал.

Мужчина признался, что нашёл банковскую карту на улице. Чужие деньги он потратил на покупку спиртного и продуктов.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб фигурант возместил.