Студента брянского техникума осудили за сбыт наркотиков

Суд приговорил 18-летнего юношу к трём с половиной годам колонии.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении студента брянского техникума. 18-летний юноша пытался сбыть более 24 грамм синтетического наркотика с помощью «закладок» в Клинцах. Но его задержали полицейские.

Суд приговорил студента к трём с половиной годам в исправительной колонии. Приговор не вступил в законную силу.