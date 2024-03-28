Суд Брянска обязал чиновников выплатить компенсацию покусанным собакой детям

Суд Брянска обязал чиновников выплатить по 40 тысяч рублей двум детям, которых покусала бродячая собака. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Бежицкого района Брянска обратились родители двух детей 9 и 12 лет.

В ноябре и декабре 2022 года на несовершеннолетних напала бродячей собаки. Дети получили травмы и психологическое потрясение.

Прокурор обратился в суд с иском к Комитету ЖКХ Брянской городской администрации. Высшая инстанция взыскала компенсацию морального вреда по 40 тысяч рублей каждому ребёнку.