Суд Брянска рассмотрит дело о мошенничестве на 2,5 млн рублей

Суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млн рублей в отношении бывшего сотрудника коммунальной организации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют бывшего директора МУП «Жилкомсервис».

По версии правоохранителей, с октября 2018 года по декабрь прошлого года занимался фиктивным трудоустройством работников и оформлял поддельные договоры оказания услуг. С их помощью мужчина похитил более 2,5 млн рублей, принадлежащих организации.