Суд обязал администрацию Унечи заплатить покусанной собакой женщине

Суд обязал администрацию Унечи выплатить 40 тысяч рублей женщине, покусанной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась 66-летняя жительница города Унечи. Утром 13 июля 2024 года женщина ехала на велосипеде по переулку Некрасова. Неожиданно на неё напала бездомная собака и укусила за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь и курс уколов против бешенства. Также она получила морально-психологическую травму.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района о компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить женщине 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.