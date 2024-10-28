Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанному собакой мальчику
Суд обязал брянских чиновников выплатить 40 тысяч рублей мальчику, покусанному бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство обратилась жительница Володарского района Брянска. В мае 2024 года во дворе дома 20 по улице Пушкина в областном центре на её 12-летнего сына напала бездомная собака. Животное прокусило мальчику ногу. Ребёнку пришлось пройти курс вакцинации от бешенства.
Прокурор предъявил в суд иск к Брянской городской администрации. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшему 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда .Решение не вступило в законную силу.
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