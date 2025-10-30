Суд обязал брянских чиновников заплатить получившей травму на детской площадке девочке

Суд обязал чиновников заплатить 50 тысяч рублей девочке, получившей травму на детской площадке в Дубровке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомства обратился житель Брасовского района. В июне 2025 года на детской площадке в селе Дубровка его 11-летняя ночь получила травму руки. Причиной стала неисправность игрового оборудования.

Сотрудники прокуратуры установили, что собственником детской площадки является администрация Дубровского сельского поселения. Чиновники несут ответственность за её техническое состояние.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с сельской администрации 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Исполнение решения суда контролирует прокуратура.