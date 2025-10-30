Суд обязал брянских чиновников заплатить получившей травму на детской площадке девочке

Суд обязал чиновников заплатить 50 тысяч рублей девочке, получившей травму на детской площадке в Дубровке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомства обратился житель Брасовского района. В июне 2025 года на детской площадке в селе Дубровка его 11-летняя ночь получила травму руки. Причиной стала неисправность игрового оборудования.
Сотрудники прокуратуры установили, что собственником детской площадки является администрация Дубровского сельского поселения. Чиновники несут ответственность за её техническое состояние.
Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с сельской администрации 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Исполнение решения суда контролирует прокуратура.
29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного