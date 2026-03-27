Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги

2026, 27 марта 15:42

Суд обязал владельца счёта из Подмосковья вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре 2024 года жертвой телефонных мошенников стал пожилой житель Дубровского района. Злоумышленник под предлогом оплаты автомобильных колёс заставил пенсионера перевести более 25 тысяч рублей. Товар мужчина так и не получил.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело. Правоохранители установили личность владельца счета. Деньги ушли на карту 38-летней жительницы города Солнечногорска Московской области.

Прокуратура Унечского района обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счёта всей суммы неосновательного обогащения. Требования высшая инстанция удовлетворила.