Криминал

Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги

2026, 27 марта 15:42
Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги
Суд обязал владельца счёта из Подмосковья вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В сентябре 2024 года жертвой телефонных мошенников стал пожилой житель Дубровского района. Злоумышленник под предлогом оплаты автомобильных колёс заставил пенсионера перевести более 25 тысяч рублей. Товар мужчина так и не получил. 

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело. Правоохранители установили личность владельца счета. Деньги ушли на карту 38-летней жительницы города Солнечногорска Московской области.

Прокуратура Унечского района обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счёта всей суммы неосновательного обогащения. Требования высшая инстанция удовлетворила.

Читайте также

Брянские депутаты расширили возможности регионального маткапитала
27 марта 17:36
Брянские депутаты расширили возможности регионального маткапитала
Учреждение памятной медали «За воинские заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты
27 марта 16:33
Учреждение памятной медали «За воинские заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты
Девять километров трассы Сновское – Рогов – Вербовка отремонтирую по нацпроекту
27 марта 14:41
Девять километров трассы Сновское – Рогов – Вербовка отремонтирую по нацпроекту

