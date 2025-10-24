Суд обязал владельцев счетов вернуть похищенные у жительнице Стародубского района деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Стародубского района. В апреле 2024 года заявительница стала жертвой злоумышленников. С её счёта пропали свыше 140 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Правоохранители установили личности владельцев шести счетов, на которые перевели деньги потерпевшей.

Прокуратура обратилась в мировые судебные участки Ростовской, Архангельской, Московской, Омской областей, г. Санкт-Петербурга и Алтайского края с исками о взыскании неосновательного обогащения. Два заявления на более чем 17 тысяч рублей были удовлетворены.