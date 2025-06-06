Суд оштрафовал брянца за незаконное получение чернобыльских выплат

Суд оштрафовал брянца на 150 тысяч рублей за незаконное получение чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Рогнединского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказался 39-летний житель областного центра.

Мужчина предоставил компетентные органы недостоверные сведения о постоянном проживании в посёлке Гобики Рогнединского района. Он незаконно получал социальные выплаты на себя и своих малолетних детей за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом с января 2013 года по июль 2023 года. Сумма похищенных денег превысила 550 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.