Суд оштрафовал брянца за передачу взятки сотруднику таможни. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Красногорского района вынес приговор по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. На скамье подсудимых оказался 61-летний мужчина.

12 марта 2025 года фигурант на территории стационарного таможенного пункта в Красногорском районе по поручению взяткодателя передал инспектору 80 тысяч рублей. За деньги сотрудник должен был обеспечить проезд грузовиков, гружёных фосфорным и калийным удобрением, без осмотра груза и документов. Тот не соответствовал заявленным весу и наименованию.

Передача взятки проходила под контролем оперативников Брянской таможни.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.