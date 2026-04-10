Суд оштрафовал брянца за повторное пьяное вождение

2026, 10 апреля 15:35

Суд оштрафовал брянца за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 39-летний житель Погарского района.

Ночью 5 октября прошлого года на автодороге Погар – Стародуб – Андрейковичи фигурант за рулём автомобиля Kia Seltos, принадлежащего его матери, столкнулся с грузовиком. Мужчина получил травмы. В больнице было установлено, что за руль он сел пьяным. Ранее он уже был лишён водительского удостоверения за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 250 тысяч рублей и лишил прав на два с половиной года. Приговор не вступил в законную силу.