Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Суд оштрафовал брянца за повторное пьяное вождение

2026, 10 апреля 15:35
Источник фото

Суд оштрафовал брянца за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался  39-летний житель Погарского района. 

Ночью 5 октября прошлого года на автодороге Погар – Стародуб – Андрейковичи фигурант за рулём автомобиля Kia Seltos, принадлежащего его матери, столкнулся с грузовиком. Мужчина получил травмы. В больнице было установлено, что за руль он сел пьяным. Ранее он уже был лишён водительского удостоверения за аналогичное нарушение закона.   

Суд оштрафовал виновного на 250 тысяч рублей  и лишил прав на два с половиной года. Приговор не вступил в законную силу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14792) брянск (6904) ДТП (2717) ГИБДД (2261) прокуратура (2081) уголовное дело (2034) Александр Богомаз (1950) суд (1788) авария (1647) мчс (1520) коронавирус (1272) умвд (1057)