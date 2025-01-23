Суд оштрафовал брянское управление автодорог за разрушенную трассу в селе Чопово. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство на состояние дороги пожаловалась жительницы села Чопово Почепского района. Покрытие трассы «Брянск-Новозыбков»-Мглин в границах населённого пункта пришло в негодность. Разрушения и просадки затрудняют движение транспорта. Также на дороге нет тротуаров, освещения, разметки и искусственных неровностей для снижения скорости потока.

Прокуратура инициировала привлечение управление автомобильных дорог Брянской области к административной ответственности. Суд оштрафовал учреждение на 100 тысяч рублей.