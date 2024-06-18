Суд оштрафовал брянского предпринимателя за коммерческий подкуп

Суд оштрафовал брянского предпринимателя на миллион рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере. Приговор выслушал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью.

С июня по декабрь 2020 года предприниматель перевёл на банковскую карту инженеру по надзору за строительством отдела контроля качества коммерческой организации 240 тысяч рублей. Деньги он заплатил за оперативное подписание актов о приемке выполненных работ.

Суд приговорил виновного к штрафу в один миллион рублей. Решение не вступило в законную силу.