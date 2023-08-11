Суд оштрафовал бывшего главврача онкодиспансера за получение взятки

Суд оштрафовал почти на полтора миллиона рублей бывшего главврача онкодиспансера за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. На скамье подсудимых оказался бывший главный врач Брянского областного онкологического диспансера.

С июля по октябрь 2022 года руководитель медучреждения получил от представителя фирмы 140 тысяч рублей за заключение договоров на поставку лекарств.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 1 400 000 рублей. Взятку суд также конфисковал. Приговор не вступил в законную силу.