Суд оштрафовал бывшего главврача онкодиспансера за получение взятки
Суд оштрафовал почти на полтора миллиона рублей бывшего главврача онкодиспансера за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. На скамье подсудимых оказался бывший главный врач Брянского областного онкологического диспансера.
С июля по октябрь 2022 года руководитель медучреждения получил от представителя фирмы 140 тысяч рублей за заключение договоров на поставку лекарств.
Суд приговорил виновного к штрафу в размере 1 400 000 рублей. Взятку суд также конфисковал. Приговор не вступил в законную силу.
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