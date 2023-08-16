Суд оштрафовал бывшую чиновницу администрации Клинцов за незаконные премии
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшую чиновницу администрации Клинцов за незаконные премии. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В преступлении обвинили бывшую главу комитета по управлению имуществом Клинцовской городской администрации.
С декабря 2020 года по декабрь 2021 года женщина поручила бухгалтеру выплатить премии по итогам года нескольким подчиненным ей сотрудникам. Часть денег она потребовала передать ей. Чиновница незаконно получила более 46 тысяч рублей.
Судом оштрафовал женщина на 30 000 рублей и запретил занимать должности на государственной службе на два года. Приговор не вступил в законную силу.
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