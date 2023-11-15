Суд оштрафовал бывшую главу брянского села за превышение полномочий

Суд оштрафовал бывшую главу поселения Навлинского района за начисление пенсии судимому чиновнику. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий. на скамье подсудимых оказались бывшая глава Бяковского сельского поселения Навлинского района.

С ноября 2021 года по май 2023 года женщина, нарушив закон, продолжила начислять пенсии бывшему главе поселения, который был признан виновным в совершении нескольких преступлений. Ущерб муниципальному образованию превысил 310 тысяч рублей.

Суд приговорил бывшую чиновницу к штрафу. Решение не вступило в законную силу.