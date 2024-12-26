Суд оштрафовал бывшую руководительницу брянской фирмы за коммерческий подкуп
Суд оштрафовал бывшую руководительницу брянской фирмы за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
В Брянске суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе. На скамье подсудимых оказалась бывший начальник управления охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности промышленного предприятия областного центра.
Женщина систематически получала деньги от директора образовательной организации за заключение договоров на обучение сотрудников предприятия по промышленной безопасности. Обвиняемая незаконно получила свыше 50 тысяч рублей.
Суд назначил женщине крупный штраф. Приговор суда в законную силу не вступил.