Суд оштрафовал чиновницу из Навли за мошенничество

Суд оштрафовал на 250 тысяч чиновницу из Навли за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Навлинского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении 22-летней бывшей заведующей сектором опеки и попечительства местной администрации. В 2022 году чиновница брала деньги с граждан за выписки из Единого государственного реестра недвижимости для сделок в интересах несовершеннолетних. Обманом она похитила свыше 20 тысяч рублей.

Суд назначил виновной 250 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.