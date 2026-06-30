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10 наград завоевали брянские легкоатлеты на чемпионате России

2026, 30 июня 16:33
10 наград завоевали брянские легкоатлеты на чемпионате России
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10 наград завоевали брянские паралимпийцы на чемпионате России по лёгкой атлетике за два дня. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Челябинске продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнования участвуют свыше 400 сильнейших спортсменов из 55 регионов.

За два дня чемпионат брянские спортсмены завоевали 10 наград. В беге на 400 метров первыми стали Давид Джатиев, Владислав Костин  и Виктория Сланова. Также Виктория завоевала золотую медаль на дистанции в 200 метров. А Давид Джатиев и Артём Калашян заняли второе и третье место на этой дистанции.  

В метании диска первым стал Алан Кокойты, а третьими – Аслан Газзаев и  Артём Синибабнов. «Бронзу» в метании копья завоевал Владимир Карытко.

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