Пострадавшим сельхозпредприятиям в приграничных районах Брянщины возместят ущерб

2026, 25 июня 15:37

Пострадавшим сельхозпредприятиям в приграничных районах Брянщины возместят ущерб. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с Министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Речь шла о результатах работы агропромышленного комплекса региона, мерах государственной поддержки и развитии сельских территорий.

Так, из федерального бюджета выделят 382 млн рублей для возмещение ущерба 19 сельхозтоваропроизводителей из шести приграничных районов.

«Ещё один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении в Минсельхозе, — льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организаций АПК Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. Перечень пострадавших предприятий, имеющих потребность в кредитных средствах, направлен на рассмотрение в Министерство», – уточнил Егор Ковальчук.

Всего в 2026 году на развитие агропромышленного комплекса Брянской области предусмотрено почти 4,5 млрд рублей федеральных средств.