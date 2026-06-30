Брянские юнармейцы отметили юбилей

2026, 30 июня 10:19

Брянские юнармейцы отметили 10-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в концертном зале «Дружба» в Брянске прошло торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юных защитников Родины поздравили врио губернатора Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты, ветераны.

«Те, кто прошел школу «Юнармии», сегодня защищают нашу страну, занимаются волонтерством, общественной деятельностью, именно реальными делами, становятся профессионалами в своих областях, работают на благо родной Брянской области и всей нашей великой страны. Желаю продолжать быть примером для сверстников, чтить традиции предков и с честью нести звание юнармейца!» – подчеркнул Егор Ковальчук.

За активное участие в мероприятиях школьники получили медали «Юнармейская доблесть» 1, 2 и 3 степени. Председатель комитета областной Думы Александр Постоялко вручил памятные медали «10 лет Юнармии» руководители и наставники будущих защитников Отечества.

Виновников торжества яркими номерами поздравили лучшие коллективы региона.