Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянские юнармейцы отметили юбилей

2026, 30 июня 10:19
Брянские юнармейцы отметили юбилей
Источник фото

Брянские юнармейцы отметили 10-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

Накануне в концертном зале «Дружба» в Брянске прошло торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юных защитников Родины поздравили врио губернатора Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты, ветераны.

«Те, кто прошел школу «Юнармии», сегодня защищают нашу страну, занимаются волонтерством, общественной деятельностью, именно реальными делами, становятся профессионалами в своих областях, работают на благо родной Брянской области и всей нашей великой страны. Желаю продолжать быть примером для сверстников, чтить традиции предков и с честью нести звание юнармейца!» – подчеркнул Егор Ковальчук.

За активное участие в мероприятиях школьники получили медали «Юнармейская доблесть» 1, 2 и 3 степени. Председатель комитета областной Думы Александр Постоялко вручил памятные медали «10 лет Юнармии» руководители и наставники будущих защитников Отечества.

Виновников торжества яркими номерами поздравили лучшие коллективы региона. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянцы стали третьими на Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации
30 июня 11:44
Брянцы стали третьими на Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации
Ещё две брянские выпускницы набрали высшие баллы на ЕГЭ
30 июня 11:14
Ещё две брянские выпускницы набрали высшие баллы на ЕГЭ
Кражу мобильного телефона у женщины раскрыли стражи порядка в Брянске
30 июня 10:43
Кражу мобильного телефона у женщины раскрыли стражи порядка в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15672) брянск (7022) ДТП (2789) ГИБДД (2354) прокуратура (2133) уголовное дело (2078) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1558) коронавирус (1272) дороги (1099)