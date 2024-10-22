Суд оштрафовал жительницу Брянска за получение выплат на несуществующего ребёнка

Суд оштрафовал жительницу Брянска за получение 600 тысяч выплат на несуществующего ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 48-летняя жительница областного центра.

На протяжении двух лет женщина предоставляла в госорганы ложные сведения о рождении ребёнка. Из федерального бюджета она незаконно получила около 600 тысяч рублей пособий.

Ущерб женщина возместила. Суд оштрафовал виновную на 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.