Суд отправил брянца на обязательные работы за убийство кота

Суд отправил жителя Красногорского района на обязательные работы за убийство кота на глазах у дочери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Красногорского района рассмотрел уголовное дело о жестоком обращении с животным. На скамье подсудимых оказался 56-летний мужчина.

В мае 2023 года пьяный обвиняемый схватил за задние лапы домашнего кота — питомца дочери – и несколько раз ударил его головой об угол хозяйственной постройки. Животное погибло.

Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.