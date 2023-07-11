Суд отправил брянца на обязательные работы за убийство кота
Суд отправил жителя Красногорского района на обязательные работы за убийство кота на глазах у дочери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Красногорского района рассмотрел уголовное дело о жестоком обращении с животным. На скамье подсудимых оказался 56-летний мужчина.
В мае 2023 года пьяный обвиняемый схватил за задние лапы домашнего кота — питомца дочери – и несколько раз ударил его головой об угол хозяйственной постройки. Животное погибло.
Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
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