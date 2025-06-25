Суд отправил брянца на работу за нападение на подростков

Суд приговорил брянца к обязательным работам за нападение с ножом на двух подростков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу об угрозе убийством вынес суд Стародубского района. На скамье подсудимых оказался 54-летнего жителя Стародуба.

Вечером 7 марта 2025 года у пьяного мужчины произошёл конфликт с двумя подростками. Он направил в их сторону нож, а затем стал преследовать, высказывая при этом угрозы убийством. Фигуранта остановили сотрудники полиции. Подсудимый признал себя виновным.

Суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ, а также взыскал в пользу каждого потерпевшего по 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.