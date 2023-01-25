Суд отправил брянца на семь лет в тюрьму за убийство

Брянский суд приговорил 55-летнего мужчину к семи годам в колонии за жестокое убийство приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в причинении знакомому смертельных травм.

3 мая прошлого года пьяный в квартире дома на улице Братьев Ткачевых поссорился со знакомым. Фигурант 16 раз ударил приятеля ножом. От проникающего ранения шеи у пострадавшего началась кровопотеря. Он умер на месте.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого заслуживающим снисхождения. Суд приговорил виновного к семи годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.