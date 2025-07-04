Суд отправил брянца в колонию за издевательства над дочерью

Суд отправил брянца в колонию на два года за издевательства над малолетней дочерью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Комаричский районный суд рассмотрел уголовное дело о насильственных действиях в отношении ребёнка, угрозе убийством и жестоком обращении. Приговор выслушал 37-летний брянец.

С июля по декабрь 2024 года пьяный мужчина трижды избивал свою малолетнюю дочь. В рамках одного из эпизодов он схватил ребёнка за шею и стал сдавливать, угрожая задушить. Фигурант систематически причинял девочке физическую боль и психические страдания, унижая ее достоинство.

Суд назначил виновному год и три месяца в колонии-поселении. Но прокурор посчитал решение несправедливым и потребовал его ужесточить.

Брянский областной суд назначив фигуранту два года лишения свободы.