Суд отправил брянца в колонию за кражу иномарки

Брянский суд приговорил жителя Брянска к тюрьме за кражу Kia Rio. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о краже и использование поддельного регистрационного знака в отношении 29-летнего жителя областного центра. 26 апреля 2022 года ночью мужчина похитил автомобиль Kia Rio. Иномарка 2018 года выпуска была припаркована во дворе многоэтажки.

Затем мужчина купил государственный регистрационный знак, Тот был зарегистрирован на автомобиль аналогичной марки, но на другого человека. Фигурант установил знак на похищенную машину. Позже его задержали полицейские.

Суд приговорил брянца к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.