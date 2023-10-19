Суд отправил брянца в колонию за мошенничество при покупке машины

Жителя Погарского района ждёт четыре года тюрьмы за мошенничество при покупке автомобиля. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался ранее судимый 36-летний мужчина.

7 апреля 2019 года он предложил своей знакомой купить у неё автомобиль Ford Transit. Он попросил оплатить транспорт в рассрочку. Женщина передала фигуранту машину и паспорт транспортного средства. Однако денег от него она так и не дождалась. Ущерб потерпевшая оценила в 328 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.