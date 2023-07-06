Суд отправил брянца в колонию за нападение на супругу и полицейского

На 11 с половиной лет суд отправил брянца в колонию за нападение с ножом на супругу и полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушение на убийство и нападение на полицейского. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель поселка Дубровка.
По версии следствия, мужчина поссорился со своей супругой и стал избивать ее, желая убить. В происходящее вмешался полицейский. Нападавший трижды ударил ножом стража порядка в грудь и голову. Полицейский потерял сознание. А фигурант дела догнал супругу и девять раз ударил её ножом. Женщина осталась жива благодаря помощи медиков.
Суд отправил виновного на 11 с половиной лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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